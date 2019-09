Basquetebol: Benfica dá primeiro passo rumo à Liga dos Campeões

Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica deu esta terça-feira o primeiro passo para chegar à Liga dos Campeões de basquetebol, ao vencer por 95-65 o Donar Groningen na primeira mão da ronda inaugural de qualificação da competição.

No encontro disputado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, a formação treinada por Carlos Lisboa denotou uma superioridade absoluta sobre o conjunto holandês, evidenciada, por exemplo, no parcial de 15-4 ao fim de apenas cinco minutos ou mesmo nos 57-27 registados nos primeiros minutos do terceiro período - um fosso de 30 pontos, que foi diferença máxima do jogo e que se repetiria no fim.

O arranque fulgurante dos encarnados ditou a tendência de um jogo quase sem história e que dificilmente poderia ter um outro desfecho perante a fraca réplica do Groningen, sempre mais lento e pouco coeso na defesa. Já o Benfica construía facilmente uma vantagem indiscutível graças a uma defesa bastante intensa e a uma notável eficácia no jogo exterior, com a equipa a terminar o jogo com 16 triplos em 30 tentados (53,3%).

Paralelamente, os vice-campeões nacionais mantiveram sempre uma consistência assinalável na exibição - com exceção a um certo abrandamento durante o terceiro período, em que consentiram uma pequena aproximação pontual dos holandeses - e no marcador, em que fizeram 26 pontos no primeiro parcial, 21 no segundo, 24 no terceiro e, por fim, 24 no último período.

Com um nível global elevado, destacaram-se ainda assim as prestações de João Betinho Gomes e Micah Downs, que assinaram 21 pontos, respetivamente, bem como Toure Murry, com 17 pontos e oito assistências. O internacional português converteu cinco dos seis triplos tentados, registo em que brilharam também Murry (5) e Tomás Barroso (3), acabando por conduzir ao resultado de 95-65.

Com este triunfo, a equipa de Carlos Lisboa garante, à partida, uma viagem tranquila até à Holanda, onde disputa a segunda mão da ronda de qualificação nesta sexta-feira. Uma vez consumada a passagem, o Benfica sabe já que terá pela frente na segunda fase de qualificação o Mornar, do Montenegro, naquele que é o último obstáculo antes da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Fidelidade, na Luz.

Benfica - Donar Groningen, 95-65.

Ao intervalo: 47-27.

Sob a arbitragem do espanhol Fernando Calatrava, do checo Ivor Matejek e do turco Mehmet Karabilecen, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica: Micah Downs (20), João 'Betinho' Gomes (21), Gary McGhee (10), Arnette Hallman (6) e Toure Murry (17). Jogaram ainda Gonçalo Delgado (3), Fábio Lima, Tomás Barroso (9), Rafael Lisboa (4) e Damian Hollis (5).

Treinador: Carlos Lisboa.

Donar Groningen: Matt Williams Jr (10), Donte Thomas (16), Jason Dourisseau (8), Carrington Love (5) e Thomas Koenis (4). Jogaram ainda Leon Williams (4), Deshawn Freeman (9), Shane Hammink (2) e Matt McCarthy (7).

Treinador: Erik Braal.

Marcha do marcador: 15-4 (05 minutos), 26-13 (primeiro período), 35-21 (15), 47-27 (intervalo), 57-31 (25), 71-44 (terceiro período), 78-53 (35) e 95-65 (resultado final).