Battaglia e os incidentes em Alcochete: "Passou-me pela cabeça ir embora"

Battaglia, médio do Sporting, abordou os incidentes de Alcochete e afirmou que a primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi "ir embora".

"Foi um momento difícil. Na Argentina, já tinha sido apertado mas não como desta vez. Pensamos que em Portugal não acontece, mas... Não quero falar muito desse tema porque ainda há questões legais por resolver", começou por dizer Battaglia em declarações à TyC Sports, estação televisiva da Argentina, afirmando que, após a invasão na academia de Alcochete, pensou em ir embora.

"Passámos muito mal. Entraram no balneário, agrediram-nos... Tive sorte, mas a um colega [Bas Dost] abriram-lhe a cabeça. Estávamos todos em pânico. Foi um momento estranho que não estávamos a perceber: encapuzados a entrar com uma atitude violenta. Foi duro. O que me passou imediatamente pela cabeça foi ir embora. Agora estou de férias, quero limpar a cabeça. Não foi a primeira vez, já nos tinham 'avisado'... Depois verei o que fazer. Tenho contrato", acrescentou.

Quando questionado se acreditava que a invasão dos adeptos de Alcochete tinha sido feita a mando de alguém, o médio leonino preferiu não comentar.

"Estão a investigar isso. Não vou dar a minha opinião. Meteu-se o Governo, mexeu muito... Nunca tinha visto isto antes no Sporting, que é um clube fantástico. Pensei que jamais aconteceria algo assim. Ficámos surpreendidos e sem saber como reagir. Estou em Portugal há cinco anos, estou muito bem, gosto do país, estou num clube lindo, a jogar Liga dos Campeões e Liga Europa. Não posso pedir muito mais", concluiu.