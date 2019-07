Battaglia sai do estágio para tratar de assuntos pessoais

Hoje às 16:57 Facebook

Clube de Alvalade informa que autorizou o médio Battaglia a viajar para a Argentina e que o jogador manterá o plano de recuperação de lesão em Buenos Aires.

No mesmo dia, esta quinta-feira, que assinalou o regresso aos treinos do médio francês Valentin Rosier, Rodrigo Battaglia abandonou o estágio na Suíça, para tratar de assuntos de ordem pessoal, na Argentina.

Battaglia foi o único ausente da sessão de trabalhos matinal, orientada por Marcel Keizer. O Sporting informou que o médio foi devidamente autorizado a abandonar o estágio.

O futebolista, que completa 28 anos nesta sexta-feira, recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, mas vai continuar a treinar no centro de treinos do Boca Juniors e da Federação Argentina.

O médio está sem jogar desde 4 de novembro de 2018, quando se lesionou de forma grave na vitória do Sporting sobre o Santa Clara.

Contratado ao Braga em 2017, tem um total de 68 jogos e três golos pela equipa do Sporting.