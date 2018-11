Battaglia sofreu entorse com rotura de ligamento e é operado na terça-feira

Hoje às 13:35 Facebook

O futebolista internacional argentino Rodrigo Battaglia, do Sporting, vai ser operado na terça-feira, depois de sofrer uma entorse com rotura de ligamento no joelho direito.

"Sofreu uma entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior. Será amanhã submetido a intervenção cirúrgica", indicou o Sporting na sua página oficial na internet.

O médio argentino deverá, assim, enfrentar um período longo de paragem, num momento da época em que tinha sido titular em todos quase todos os jogos do Sporting no campeonato, em oito de nove.

Battaglia falhou na I Liga apenas o jogo em casa com o Marítimo (vitória por 2-0), em 29 de setembro, devido a lesão.

No domingo, na visita ao Santa Clara, em que o Sporting se apresentou com Tiago Fernandes como treinador interino, após o despedimento de José Peseiro, Battaglia teve que ser substituído aos 30 minutos, lesionado.

O argentino deu logo a entender que poderia ser uma lesão grave, face ao desalento demonstrado quando saía de maca, com as mãos na cara.

No boletim clínico hoje divulgado, antes da visita de quinta-feira ao Arsenal, na Liga Europa, o Sporting revelou ainda que Raphinha e Ristovski são as outras duas 'baixas' e prossegue tratamento às respetivas lesões.