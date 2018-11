Bayern confirma desentendimento de Ribéry com um jornalista

JN Hoje às 17:17 Facebook

O diretor-desportivo do Bayern Munique, Hasan Salihamidžić, confirmou que Franck Ribéry teve uma altercação com o seu compatriota, Patrick Guillou.

O Bayern Munique esteve a vencer o Borussia Dortmund, por duas ocasiões, mas acabou derrotado, por 3-2, e aumentou para sete pontos a desvantagem para a liderança da Bundesliga.

O desaire do emblema da baviera não foi bem aceite por alguns jogadores, com especial destaque para Frank Ribéry. Após o jogo, o internacional francês teve um desentimento com um jornalista da BeIN Sports.

Mais tarde, o diretor-desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidžić, confirmou o incidente. "Franck Ribéry informou-nos que teve uma altercação com o seu compatriota, Patrick Guillou, que conhece há muitos anos. No sábado acordámos uma reunião com Patrick Guillou para resolver a questão. Mr. Guillou mostrou interesse em conversar sobre o tema", disse o dirigente do Bayern Munique, ao jornal Bild.

O mesmo jornal adiantou que Ribéry terá insultado e esbofeteado o jornalista francês Patrick Guillou, mas até agora só se sabe que entre os dois envolvidos, os ânimos aqueceram mais do que deviam.