Bayern elimina Besiktas por 3-1

O campeão da Alemanha já tinha ganhado a primeira mão dos oitavos de final, em Munique, por 5-0, mas ainda fez questão de vencer em Istambul, nesta tarde quarta-feira, por 3-1.

Com Ricardo Quaresma, mas sem Pepe, lesionado, e também com uma equipa de segundas escolhas, o gigante turco ainda tentou defender a honra, mas foi novamente dominado. Thiago Alcântara fez o primeiro golo do Bayern (18 m) e o turco Gokhan Gonul marcou ainda mais a tendência, ao fazer, na própria baliza, o segundo golo dos germânicos.

O Besiktas ainda reduziu a desvantagem, com um golo de Wagner Love (59), mas outro Wagner, Sandro Wagner, atacante do Bayern, fechou as contas em 3-1 (84 m).

Ainda nesta quarta-feira (19.45 horas) será dado o pontapé de saída do desafio que qualificará a última equipa para os quartos de final: no Estádio Camp Nou, o Barcelona recebe o Chelsea (1-1 na primeira mão).

Além do Bayern, estão já apuradas mais seis equipas: A saber: Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Sevilha, Roma e Bayern.