Bayern goleia e está nas meias finais da Taça da Alemanha

O Bayer Munique apurou-se esta terça-feira pela nona época consecutiva para as meias-finais da Taça da Alemanha, com uma goleada por 6-0 no terreno do Paderborn, com um bis de Robben.

Na casa do líder da terceira divisão germânica, o internacional holandês marcou aos 86 e 88 minutos, e fechou a contagem para os bávaros, que continuam à procura de conquistar o troféu pela 19.ª vez na história.

Além dos dois golos, Robben assistiu o francês Coman, aos 19 minutos, para o primeiro golo do Bayern, numa primeira parte em que o polaco Lewandowski, aos 25, e Kimmich, aos 42, também marcaram.

Na segunda parte, antes do bis de Robben, o francês Tolisso contribuiu para goleada, com um remate certeiro aos 55 minutos.

A noite não foi perfeita'para o Bayern Munique, já que o avançado Thomas Muller foi substituído ainda durante a primeira parte, devido a lesão, e poderá desfalcar os bávaros nos próximos jogos, incluindo frente ao Besiktas, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ainda esta terça-feira, no segundo jogo dos quartos de final da Taça da Alemanha, o Bayer Leverkusen recebe o Werder Bremen, num duelo entre equipas do principal escalão.

A eliminatória fica completa na quarta-feira, com os duelos Eintracht Frankfurt-Mainz e Schalke 04-Wolfsburgo.