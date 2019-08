Bayern Munique chama por Coutinho e Barcelona abre a porta

JN Hoje às 21:58 Facebook

A transferência de Philippe Coutinho para o Bayern Munique está presa por detalhes. A revelação foi feita, esta sexta-feira, por Guillermo Amor, diretor das relações internacionais do Barcelona: "Existe um princípio de acordo e, dadas as circunstâncias, pode ser que ele saia."

Bayern Munique: De acordo com a rádio RAC 1, da Catalunha, Coutinho viaja para Munique no próximo domingo para fazer exames médicos e finalizar a mudança, sendo que em cima da mesa, de acordo com o jornal Sport, estão duas possibilidades: um empréstimo por duas épocas com os alemães a pagar o salário e um valor não especificado aos catalães ou um empréstimo de uma temporada com opção de compra obrigatória no final desta época. Coutinho, que estava convocado para a partida com o Athletic Bilbao, nesta sexta-feira, acabou por deixar a convocatória para finalizar os termos da transferência.

Benfica:Os encarnados anunciaram a renovação de contrato com Umaro Embaló, até 2024. O avançado, de 18 anos, chegou ao Benfica em 2015 e está integrado na equipa B do Benfica, onde se estreou na temporada passada.

Galatasaray: A Roma de Paulo Fonseca confirmou a saída de Steve Nzonzi a título de empréstimo para o Galatasaray. Em comunicado, o clube italiano informa que o médio de 30 anos é cedido até ao final desta temporada, com outra de opção.

Roma: O emblema italiano oficializou a contratação de Mert Cetin, defesa turco do Genclerbirligi, que assinou até 2024. A transferência concretizou-se por três milhões de euros.

Feyenoord: Egdar Ié tem novo clube. O defesa internacional português foi confirmado como reforço dos holandeses do Feyenoord, por empréstimo dos turcos do Trabzonspor.