Bayern Munique goleia Friburgo e segue rumo ao hexacampeonato

O Bayern Munique goleou este domingo o Friburgo por 4-0, em jogo da 25.ª jornada da liga alemã, e segue na liderança da prova, com 20 pontos de vantagem sobre o segundo, rumo a um inédito hexacampeonato.

Um autogolo de Alexander Schwolow, aos 25 minutos, abriu caminho à goleada dos bávaros em Friburgo, selada com tentos de Tolisso (28), Wagner (54) e Thomas Muller (69).

O Bayer Munique comanda a Bundesliga com 20 pontos de vantagem sobre o Schalke 04, que no sábado ascendeu ao segundo lugar, depois do triunfo frente ao Hertha Berlim e de ter beneficiado do empate do Borussia Dortmund frente ao Leipzig.

No outro jogo do dia, o Estugarda venceu o Colónia, lanterna-vermelha, por 3-2, e manteve-se na nona posição da tabela, agora com 33 pontos.