Bayern Munique leva susto mas goleia Hoffenheim

O Bayern Munique apanhou este sábado um susto, mas goleou o Hoffenheim por 5-2, mantendo os 16 pontos de avanço sobre o Schalke 04 no comando da liga alemã, à 20.ª jornada.

Uth, aos três minutos, em recarga a penálti de Gnabry, e o mesmo Gnabry, que se redimiu com golo de fora da área aos 12, colocaram o Hoffenheim com surpreendente vantagem 2-0, mas os bávaros reagiram com golos de Lewandowski (21), Boateng (25), Coman (63), Arturo Vidal (66) e Wagner (90).

O Schalke 04 impôs-se por 2-0 na visita ao "aflito" Estugarda, com tentos do defesa brasileiro Naldo (14), de cabeça na sequência de livre, e do avançado marroquino Harit (19), de penálti.

Bruma marcou, de cabeça, o golo do Leipzig (09), que foi adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, frente ao Hamburgo, penúltimo classificado, que empataria com golo do esloveno Kostic (29), mas manteve o quarto lugar, uma vez que o Borussia Dortmund continua a perder gás.

O conjunto liderado pelo austríaco Peter Stoger permitiu o terceiro empate consecutivo, agora em casa a 2-2, com um ponto resgatado já nos descontos frente ao Friburgo, da segunda metade da tabela.

Ficou com os mesmos 31 pontos do Bayer Leverkusen e do Borussia Moenchengladbach, a um do Leipzig e a dois do Eintracht Frankfurt, que está um atrás do Schalke 04.

O Werder Bremen não foi além de 0-0 caseiro com o Hertha Berlim, mantendo-se assim em zona de descida, enquanto o lanterna-vermelha Colónia cedeu empate caseiro 1-1 com o tranquilo Augsburgo.