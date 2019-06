Bayern perguntou por Sané mas "assustou-se": "Não estamos a jogar Monopólio"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Disposto a substituir Robben e Frank Ribéry, o Bayern de Munique tinha um alvo definido: Leroy Sané. Mas o preço exigido pelo Manchester City fez o clube germânico mudar rapidamente de ideias.

Já sem Robben e Frank Ribéry no plantel, o Bayern Munique está atento ao mercado mas, ao contrário do que gostaria, terá de decidir outro alvo para as alas. Os responsáveis do clube alemão estavam dispostos a contratar Leroy Sané e até chegaram a oferecer 80 milhões de euros, mas o Manchester City quer mais. Os campeões ingleses mostraram-se intransigentes e não querem deixar sair o jogador alemão por menos de 101 milhões de euros. Um valor impensável para os bárbaros.

"Trata-se de dinheiro, estão loucos. Não estamos a jogar Monopólio. Somos um clube de futebol. Atingimos o nosso limite com a oferta de 80 milhões de euros e penso que não vamos superar esse valor em futuras transferências", disse Uli Hoeness, presidente do Bayern, à imprensa alemã.

Leroy Sané, de 23 anos, está há três épocas no Manchester City e tem mais dois anos de contrato com os citizens. Esta época disputou 47 jogos e marcou 16 golos, tendo conquistado o campeonato inglês, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga.