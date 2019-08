Bayern procura clube para Renato Sanches e Ribéry chega a Florença

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:49 Facebook

O Eintracht Frankfurt fez o ponto de situação de Bas Dost e o Boavista apresentou mais um reforço. Ribéry assinou pela Fiorentina e ex-jogador do Benfica volta a ser cedido.

Sporting: Bas Dost continua na ordem do dia no mundo leonino. O diretor desportivo do Eintracht Frankfurt afirmou, esta quarta-feira, que faltam apenas "alguns detalhes" para o holandês assinar contrato com os alemães. "As negociações não estão a ser fáceis, mas com o Sporting nunca são. Faltam alguns detalhes finais e tudo deverá ficar resolvido nos próximos dias", disse Bobic em declarações ao canal televisivo Sky.

Boavista: Matheus Kayser, de 24 anos, junta-se a Bracali, Helton e João Gonçalves nas opções para a baliza dos axadrezados. Formado no Atlético Paranaense, o brasileiro, que na última época esteve no Grémio Anápolis e no Jaraguá, assinou um contrato válido por duas épocas.

Tondela: O guarda-redes senegalês Babacar Niasse assinou contrato pelos beirões até 2022. Babacar Niasse junta-se assim a Tomislav Strkalj, Denilson Júnior, Pedro Augusto, Rubilio Castillo, Pepelu, Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube treinado pelo espanhol Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.

Fiorentina: Franck Ribéry, que estava sem clube, vai representar a equipa italiana nas próximas duas temporadas. Ribéry, de 36 anos, passou as 12 últimas épocas no Bayern Munique e estava sem clube desde junho, altura em que terminou a ligação ao clube germânico. O jogador francês foi recebido em Florença por cerca de 300 adeptos.

Espanyol: Sébastien Corchia, antigo jogador do Benfica, vai esta época representar o Espanyol, por empréstimo do Sevilha. Corchia, de 28 anos, voltou a ser dispensado do plantel principal do Sevilha e vai atuar durante um ano no clube de Barcelona, em que será colega de equipa do argentino Facundo Ferreyra, avançado emprestado pelo Benfica, e do central brasileiro Naldo, que passou pelo Sporting.

Bayern Munique: Renato Sanches pode ser transferido até ao fim da janela de mercado, a 2 de setembro, revelou o patrão do Bayern Munique, Karl-Heinz-Rummenigge, em declarações à cadeia televisiva Sky. Rummenigge afirmou que procura uma solução para o internacional português de 22 anos, que foi punido pelo Bayern com uma multa de 10 mil euros por ter prestado declarações nas quais se insurgia contra o estatuto de suplente.

"Vamos falar com o Renato Sanches e com o agente. Ele chegou ao clube há três anos, como golden boy e com a auréola de campeão da Europa pelo seu país e melhor jogador jovem do Euro2016. Desde então, perdeu o seu lugar na seleção portuguesa e quer reconquistá-lo, o que implica jogar regularmente, o que dificilmente acontecerá aqui, sobretudo com a chegada do Coutinho", afirmou.

Trabzonspor: Daniel Sturridge, sem clube desde junho último, altura em que expirou o contrato com os reds, assinou um vínculo de três épocas com o Trabzonspor. O avançado inglês de 29 anos, que envergou a camisola dos "três leões" por 26 vezes, a última das quais há dois anos, foi condenado a seis semanas de suspensão pela Federação inglesa por apostas ilegais.