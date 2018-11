Bayern volta a escorregar com Renato Sanches no onze

JN Hoje às 17:31 Facebook

O Bayern de Munique empatou em casa (1-1), frente ao Friburgo, e viu o Borussia Dortmund isolar-se ainda mais na liderança do campeonato, depois da vitória no reduto do Wolfsburgo, por 0-1.

O Borussia Dortmund já leva quatro pontos de avanço na liderança da Liga alemã. Os amarelos e pretos, onde Raphael Guerreiro cumpriu os 90 minutos, foram vencer à casa do Wolfsburgo, com um golo de Marco Reus, aos 27 minutos.

Já o Bayern de Munique, atual campeão alemão, que também teve o português Renato Sanches a alinhar nos 90 minutos do encontro, adiantou-se no marcador aos 80 minutos, mas viu o Friburgo chegar ao empate já perto do final, aos 89 minutos, por intermédio de Lucas Holer.

Nos outros encontros, destaque para a vitória do Hoffenheim, por 1-4, na casa do Bayer Leverkunsen. Já o FC Augsburgo recebeu e empatou com FC Nuremberga a dois golos (Matheus Pereira ficou no banco dos visitantes) e o Schalke 04 derrotou o Hannover 96, em casa, por 3-1.