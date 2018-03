Hoje às 20:43 Facebook

As comparações usadas pelo português Carlos Carvalhal, treinador do Swansea, têm feito tanto sucesso em Inglaterra que até já inspiraram um vídeo de paródia, feito pela BBC.

Com o mote de "bem-vindos ao maravilhoso mundo de Carlos Carvalhal", os britânicos compilam as melhores tiradas do português.

Desde a analogia usada para descrever o futebol praticado no último sábado, na vitória frente ao West Ham ("foi rock'n'roll, pusemos música no relvado") à tradução improvisada da expressão "pusemos a carne toda no assador", de Quinito, Carvalhal tem feito as delícias da imprensa britânica.

O português assumiu o comando técnico do Swansea no final de dezembro e, desde então, já conseguiu resgatar os "swans" do 20.º e último lugar da Premier League para a 13.ª posição.