No sábado, antes do jogo frente ao Bustelo, a contar para a Taça de Aveiro, os jogadores do Beira-Mar receberam uma palestra especial.

João Fernando, de 62 anos e que mora no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, nasceu com paralisia cerebral e fez questão de mostrar um exemplo de luta aos jogadores do Beira-Mar. Os aurinegros acabaram mesmo por vencer (4-0) e passaram à próxima fase.