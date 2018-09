Luís Mota 05 Junho 2018 às 01:18 Facebook

Twitter

O Belenenses tem a participação da próxima época em risco devido a omissões nos atuais regulamentos da Liga de Clubes, que são mais brandos do que a legislação (decreto-lei 10/2013).

Ao não ter apresentado as contas do exercício 2016/17, os "azuis" estão também a infringir as regras da FIFA para o licenciamento de clubes.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui