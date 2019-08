Belenenses-Benfica será a 17 de agosto e já tem bilhetes à venda

Hoje às 14:36 Facebook

A SAD do Belenenses divulgou, esta terça-feira, que o jogo com o Benfica, referente à segunda jornada da Liga, se realiza dia 17, sábado, pelas 19 horas, e já tem ingressos à venda.

O clube lisboeta adiantou-se à própria Liga de Clubes, responsável pela divulgação dos horários dos jogos, e avançou com a data do clássico frente aos campeões nacionais, pelo que as outras alterações ainda não são conhecidas.

Os bilhetes para o encontro já estão à venda e podem ser comprados nos estádios do Jamor, em Oeiras, e da Luz, em Lisboa e também de uma plataforma online divulgada pelo clube.