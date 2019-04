Belenenses garante subida à Divisão de Honra

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:39 Facebook

O Belenenses goleou (7-0), este domingo, o Talaíde e garantiu a subida à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa quando ainda faltam seis jornadas para o final do campeonato.

Afonso Alcário, João Santos e Tomás Castro, com um bis, e Ricardo Viegas estabeleceram o resultado final do encontro realizado em Tires e deram, à 24.ª jornada, a subida de divisão ao Belenenses.

Com esta vitória e com a derrota do Abóboda, 3º classificado, na visita ao Estrela, na Amadora, por 2-1, o Belenenses garante matematicamente a subida já que a equipa do Restelo tem uma vantagem de 20 pontos quando ainda estão 18 em disputa em relação ao Abóboda.