O Belenenses recuperou, este sábado, de uma desvantagem de dois golos para empatar 2-2 em casa com o Portimonense, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Aylton Boa Morte (03 minutos) e Jackson Martínez (18) marcaram os golos dos algarvios, mas os 'azuis' empataram por Licá (49) e Jonatan Lucca (67).

Com este resultado, o Belenenses, que somou o quarto encontro consecutivo sem perder, segue no sétimo posto, com 38 pontos, enquanto o Portimonense é nono, com 32.