Belenenses SAD fecha a época com regresso aos triunfos

Num jogo entre equipas com a vida resolvida na tabela classificativa, o Belenenses SAD recebeu e venceu o Nacional, por 3-0.

No duelo que abriu a última jornada do campeonato, a equipa treinada por Silas colocou um ponto final na pior série de resultados da temporada, pois não vencia desde 3 de março, quando derrotou o Feirense. Desde então, somou nove rondas consecutivas sem conquistar os três pontos, com quatro empates e cinco derrotas, quatro delas consecutivas.

Kikas, aos 15 minutos, abriu caminho à vitória do Belenenses SAD sobre o já despromovido Nacional, tendo este sido o único golo apontado durante a primeira parte. No regresso do intervalo, os azuis ampliaram a vantagem por intermédio de Cleylton e André Santos, autores do segundo e terceiro golos, respetivamente. Refira-se que os insulares ainda introduziram a bola dentro da baliza de Mika, mas o lance foi invalidado por posição irregular do jogador do Nacional.

Com este resultado, o Belenenses SAD sobe, à condição, ao sétimo lugar com 43 pontos e fica dependente do que fizer o Rio Ave e o Santa Clara para saber a classificação final. Já o Nacional, que somou a décima jornada seguida sem ganhar, fica em penúltimo com 28 pontos, apenas com o Feirense atrás.