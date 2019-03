Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:02 Facebook

Depois da proibição judicial que impede a SAD do Belenenses de usar o emblema - Cruz de Cristo -, hino e lema do clube, os azuis vão apresentar, esta segunda-feira frente ao Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 25.ª jornada, um novo emblema.

O novo símbolo do Belenenses é formado por um escudo, a Torre de Belém a letra B.