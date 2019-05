Belenenses segura uma das revelações da época

Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Kikas vinculou-se aos "azuis" por mais duas temporadas e passa a ter uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.

O avançado português Kikas prolongou o contrato com o Belenenses por mais duas temporadas, ou seja até junho de 2023, ficando com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, disse fonte da SAD do clube à agência Lusa.

Kikas, de 20 anos, chegou ao Belenenses no início da temporada, proveniente do Benfica e Castelo Branco, depois de ter passado, na sua formação, por Sporting, Desportivo de Castelo Branco e Vitória de Guimarães. Começou a época na equipa de sub-23, mas convenceu Jorge Silas e desde então passou a ser figura importante no ataque da equipa. Marcou quatro golos em 13 presenças na Liga, um deles ao Benfica, no Estádio da Luz.