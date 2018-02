Belenenses soma segundo triunfo consecutivo ao bater Feirense

Ontem às 18:27 Facebook

O Belenenses conseguiu, este sábado, o segundo triunfo consecutivo na I Liga, ao receber e bater o Feirense, que somou a quinta derrota de rajada, por 1-0, em encontro da 24.ª jornada.

O central francês Sasso marcou, aos 54 minutos, o único golo do encontro, que permitiu ao conjunto do Restelo acabar com uma série de seis jogos em casa sem ganhar.

Na tabela, a formação comandada por Silas subiu, provisoriamente, ao 11.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Feirense manteve com 20, no 17.º.

Na próxima jornada, o Feirense recebe o Boavista e o Belenenses defronta, fora de casa, o V. Guimarães.