O Belenenses igualou este domingo o Vitória de Guimarães no quinto lugar da Liga, ao bater em casa os minhotos por 1-0, em encontro da 16.ª jornada da prova.

Num embate entre dois conjuntos que haviam perdido na última ronda, um golo do avançado brasileiro Henrique Almeida, aos 31 minutos, foi suficiente para os azuis somarem o quatro triunfo caseiro, em oito jogos.

Já nos descontos, o Pedro Henrique ainda introduziu a bola na baliza do Belenenses, mas o árbitro apitou para assinalar uma falta sobre o guarda-redes dos azuis de Lisboa.

Na tabela, os dois conjuntos seguem ambos com 25 pontos, os vimaranenses no quinto lugar e os lisboetas no sexto, sendo que podem ambos ser ultrapassados pelo Moreirense, que soma os mesmos 25 e recebe na segunda-feira o Desportivo das Aves.