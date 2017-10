Belenenses vence V. Guimarães

Hoje às 00:04 Facebook

O Belenenses somou, este domingo, o terceiro triunfo consecutivo na I Liga ao vencer, em casa, o V. Guimarães por 1-0, em encontro da oitava jornada da prova.

Um golo do gabonês Merlin Tandjigora, aos 26 minutos, foi suficiente para o conjunto do Restelo conquistar os três pontos e ascender ao sétimo lugar, com 13.

A formação minhota manteve-se com 10 pontos, no nono lugar da classificação.

Na próxima jornada, o Belenenses defronta, fora de portas, o Tondela e o V. Guimarães recebe o Portimonense.