Bendtner detido após agredir taxista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

O futebolista dinamarquês Nicklas Bendtner foi detido durante a madrugada deste domingo depois de agredir violentamente um taxista, partindo-lhe o maxilar, em Copenhaga.

O jogador de 30 anos, atualmente a jogar no Rosenborg, está envolto em mais uma polémica. O avançado ex-Arsenal foi detido este domingo depois de agredir violentamente um taxista, partindo-lhe o maxilar, segundo a imprensa dinamarquesa.

Mas esta já não é a primeira vez que o dinamarquês é notícia por polémicas fora das quatro linhas. Em fevereiro de 2016, a jogar no Wolfsburgo, o avançado foi obrigado a pagar uma multa por ter publicado uma fotografia nas redes sociais ao lado de um Mercedes, o que não caiu bem ao emblema da Bundesliga, dado que é patrocinado pela Volkswagen. Em março do mesmo ano e ainda no clube alemão​​​​​​, foi multado em 2250 euros por ter adormecido e chegado ao treino 45 minutos atrasado.