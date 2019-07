Benfica - F. C. Porto na terceira jornada da Liga. Veja o calendário

R. S. Hoje às 22:14, atualizado às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Na primeira jornada da I Liga, o F. C. Porto defronta o Gil Vicente em Barcelos, o Benfica recebe o Paços de Ferreira e o Sporting desloca-se ao Estádio do Marítimo. Águias e dragões defrontam-se na terceira jornada, em jogo provisoriamente marcado para 25 de agosto.

Na segunda jornada, os leões recebem o S. C. Braga em Alvalade. Sporting - F. C. Porto e Vitória de Guimarães - Benfica jogam-se na 15.ª jornada. O fecho de cada volta terá um dérbi lisboeta: no primeiro confronto, os leões jogam em casa (17.ª jornada) e no segundo vão à Luz. Também na 17.ª jornada, o F. C. Porto recebe o Braga. Consulte aqui o calendário de jogos completo.

Os jogos foram definidos pelo sorteio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional que estabelece o calendário das divisões profissionais para 2019/20 e das primeiras fases da Taça da Liga, que começou às 21 horas, no Palácio da Bolsa, no Porto. A Liga revelou, na quinta-feira, as cinco condicionantes para o sorteio.

Prémios

Além da definição dos calendários da Liga NOS, da Segunda Liga e da Allianz Cup, a cerimónia, denominada "Kick Off", serve também para premiar os melhores da temporada passada, em várias categorias.

Confira os premiados:

Melhor Jogador I Liga: Bruno Fernandes (Sporting)

Prémio Prestígio: Joaquim Oliveira

Golo do Ano I Liga: Jovane Cabral (Sporting)

Melhor Jogador II Liga: Luiz Carlos (Paços de Ferreira)

Melhor Treinador I Liga: Bruno Lage (Benfica)

Melhor Treinador II Liga: Vítor Oliveira (Paços de Ferreira)

Melhor Marcador I Liga: Seferovic (Benfica)

Melhor Marcador II Liga: Pires (F. C. Penafiel)

Melhor Guarda-Redes II Liga: Ricardo Ribeiro (Paços de Ferreira)

Jovem do Ano I Liga: João Félix (Benfica)

Jogador Jovem do Ano II Liga: Jota (Benfica)

Jogador Fair-Play I Liga: Éder Militão (F. C. Porto)

Jogador Fair-Play II Liga: Rúben Freitas (Mafra)

Fair-Play I Liga: Belenenses

Fair-Play II Liga: Benfica B