Benfica a perder ao intervalo frente ao Bayern

O Benfica vai perdendo (1-0), no Estádio da Luz, frente ao Bayern Munique, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa alemã chegou à vantagem aos dez minutos, por Lewandowski. O avançado polaco recebeu a bola na área, afastou um defesa com um movimento de corpo e rematou cruzado, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes do Benfica.

A equipa encarnada foi crescendo no encontro e teve a melhor oportunidade aos 28 minutos, por Salvio, mas valeu a atenção de Neuer que, com uma grande defesa, evitou o golo do Benfica.