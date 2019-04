Benfica a vencer Eintracht ao intervalo

Hoje às 20:47 Facebook

Dois golos de João Félix dão vantagem às águias. Jovic marcou para os alemães

Aos 20 minutos, Félix serviu Gedson e o médio foi empurrado na área por N'Dicka, que viu o cartão vermelho direto. Na conversão, o jovem avançado bateu o guarda-redes Trapp.

Aos 40 minutos, um erro de Fejsa abriu caminho ao 1-1, assinado pelo sérvio Jovic, que joga no Eintracht por empréstimo do Benfica.

Aos 43 minutos, João Félix fez o 2-1, num grande disparo de fora da área.

Já no tempo de compensação, o Eintracht voltou a empatar, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo posicional de jogador da formação germânica, numa decisão polémica do árbitro assistente que as imagens televisivas parecem contrariar.