Paulo Alves, gestor financeiro do Benfica, disse em Tribunal que o clube da Luz teve de contratar mais pessoal para prevenir ataques cibernéticos.

Na sessão de julgamento desta quinta-feira, decorrida no Tribunal do Juizo Central do Porto, no âmbito do processo do "caso emails" movido pelo Benfica ao F. C. Porto e no qual o clube lisboeta reclama uma indemnização de 17,7 milhões de euros ao rival do Dragão, Miguel Moreira, CFO (Chief Financial Officer), e Paulo Alves, gestor financeiro, foram as últimas testemunhas arroladas pelo Benfica a serem ouvidas.

"O facto de terem sido tornados públicos os contratos de dois jogadores que chegaram ao Benfica, casos do Ferreyra e do Castillo, acarretou um custo adicional nos meses seguintes, na renovação de mais jogadores do Benfica", afirmou em tribunal Paulo Alves.

"Os próprios jogadores, quiçá pela pressão que daí resultou, acabaram por não funcionar desportivamente",acrescentou o gestor financeiro do Benfica.

"Tivemos de contratar mais pessoal para quatro departamentos: marketing, comunicação, jurídico e informático. O Benfica acabou por gastar 180 mil euros em cibersegurança", disse ainda Paulo Alves, a segunda testemunha do Benfica ouvida esta quinta-feira no Tribunal do Juízo Central do Porto.