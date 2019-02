Benfica acusa F. C. Porto de lançar "grave suspeita"

Hoje às 14:46 Facebook

Em causa estão as declarações de Francisco J. Marques sobre a lesão de Danilo no jogo entre o F. C. Porto e o Vitória de Setúbal.

O Benfica reagiu esta quarta-feira à suspeita lançada por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, considerando-a como "inqualificável" e esclarecendo que "merecerá o enquadramento legal na justiça cível e desportiva que a mesma justifica". As águias também consideram que seria "conveniente saber o que têm a Federação e a Liga a dizer sobre o assunto".

Em causa estão as declarações proferidas por Francisco J. Marques durante o programa "Universo Porto da Bancada", no Porto Canal, na terça-feira à noite. "Se há uma equipa suspeita de pagar para vencer ou entrar no sistema judicial, também posso levantar a suspeita que possa estar a haver pagamentos para isto acontecer. A lesão do Danilo tem uma implicação óbvia para o F. C. Porto", afirmou o diretor de comunicação do F. C. Porto, após Danilo se ter magoado no jogo frente ao Vitória de Setúbal (2-0).

"O F. C. Porto poderia ter aproveitado a oportunidade para falar, por exemplo, sobre a importância de um futebol mais transparente com a realização de controlo antidoping em todos os jogos. Poderia ter falado sobre as razões que assistem a jogadores que se queixam de ser vítimas de bullying. Poderia ter tentado explicar os motivos porque certos futebolistas são afastados do plantel, conforme esta manhã se relata na imprensa. Mas não", adiantou o Benfica no boletim informativo "News Benfica".