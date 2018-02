Benfica acusado de pagar defesa jurídica dos No Name Boys

Ontem às 23:49 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F.C. Porto, denunciou, nesta terça-feira, um alegado esquema de triangulação entre gabinetes de advogados e o clube da Luz para disfarçar o patrocínio da defesa jurídica de elementos dos No Name Boys.

No programa "Universo Porto - Da Bancada", em que também apontou o dedo ao árbitro João Capela, Marques revelou um suposto email sobre a presumível procedimento do que considera ser um esquema de triangulação entre os Benfica e dois gabinetes de advogados.

"Neste email - afirma FJM -, verifica-se que o advogado Nuno Areias, do gabinete de João Nabais, pede a outro advogado, José Luís Seixas, do Gabinete Correia e Caldas Associados, o pagamento de uma fatura de 18 600 euros, relacionada com a defesa de adeptos da claque do Benfica. Houvesse necessidade disso, confirma-se que o Benfica presta apoio ilegal às suas claques ilegais. Ou seja, o Benfica recorre a um esquema miserável, muito pouco ético para pagar a defesa jurídica em processos-crime relacionados com os No Name Boys. Mas isto é o Benfica", afirmou Francisco J. Marques.

"O que aqui está em causa é o facto de duas sociedades de advogados relevantes aceitarem participar em expedientes deste género. É conveniente que se soubesse se isto é normal. A mim, não me parece que isto seja ético e lícito. O que vai ser preciso para o Governo português meter ordem nisto? O Governo é cúmplice disto, por omissão. Mas o Governo não faz nada. Finge que nada se passa. Tem medo. Tenham coragem! O governo de Portugal é para tomar atitudes", salientou o diretor de Comunicação dos dragões.