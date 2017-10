Benfica agradece a médico do Sporting por assistência a jogador lesionado

Ontem às 23:18 Facebook

O Benfica agradeceu este domingo ao médico Miguel Costa, do Sporting, "pela ajuda prestada na assistência ao voleibolista Ary Neto", que saiu lesionado com gravidade no dérbi que os "leões" venceram por 3-0.

O treinador do Benfica, José Jardim, afirmou no final do jogo com o Sporting, referente à primeira jornada do campeonato nacional e que "apadrinhou" o regresso dos "leões", que o reforço brasileiro Ary Neto "pode ter acabado a carreira".

O campeão nacional em título foi derrotado por 3-1 em casa do Sporting, pelos parciais de 25-23, 17-25, 30-28 e 25-18, numa partida em que perdeu também Ary Neto, com um lesão grave num ombro, que o obrigou a ser retirado do pavilhão em maca.

O Benfica agradeceu na sua conta na rede social Twitter ao médico Miguel Costa, do Sporting, "pela ajuda prestada na assistência ao voleibolista" encarnado.

Também o treinador do Sporting, Hugo Silva, mostrou "fair-play" no final do jogo e preocupação pelo jogador, a quem desejou rápidas melhoras. "Vi o sofrimento dele em campo, com o ombro fora do sítio. Vi os pés dele a tremer", disse.