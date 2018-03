Benfica anuncia queixas-crime contra blogues

Hoje às 21:28 Facebook

Twitter

O Benfica anunciou esta segunda-feira que vai apresentar uma queixa-crime contra os blogues "Mister do Café" e "Mercado de Benfica Polvo", por alegada violação do segredo de justiça.

As águias têm como alvo a Young Network, João Capitão e Miguel Rato, empresa e pessoas, no entender das águias, ligadas ao rival Sporting. Segundo os encarnados, a Young Netwok trabalha em regime de "outsorcing" com os leões na gestão do seu "site" e jornal.

João Capitão será o responsável pelo blogue "Mister do Café", e Miguel Rato será seu colaborador.

Os blogues têm divulgado informação sobre os vários processos: o "Mercado de Benfica Polvo" publicou o despacho da operação e-Toupeira, que tem Paulo Gonçalves, diretor jurídico do Benfica, como arguido.