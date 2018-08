Benfica anuncia o regresso de Yuri Ribeiro

Sofia Esteves Teixeira 19 Maio 2018 às 18:47 Facebook

O Benfica anunciou, este sábado, o regresso de Yuri Ribeiro. O defesa, que na última época jogou, por empréstimo, no Rio Ave, renovou por cinco épocas com as águias.

É um regresso a casa. Depois de uma época em Vila do Conde, onde jogou pelo Rio Ave a título de empréstimo, Yuri Ribeiro voltou, este sábado, para renovar por cinco épocas com o Benfica e é uma das apostas para a nova temporada: o defesa será reintegrado no plantel principal das águias.

"Estava na hora de voltar a casa, já tinha saudades. Desde o primeiro dia vou trabalhar ao máximo para conquistar os meus objetivos. É um sentimento de dever cumprido. Já tinha representado o Benfica e estar novamente de regresso deixa-me muito feliz. Quero dar continuidade ao trabalho que foi feito até aqui. Sempre sonhei em estar aqui", disse o jogador à BTV.

Yuri Ribeiro fez ainda um balanço positivo da última época, no Rio Ave, naquela que foi a estreia na primeira liga. O atleta fez 29 partidas e marcou um golo.

"Sabia que ia ser uma época de superação, de muito trabalho, muito sacrifício, mas também sabia que se fizesse uma boa época podia voltar a casa, como aconteceu. Sei que se trabalhar bem posso conquistar muitas coisas. Jogar na equipa B é diferente do que se espera na Liga por isso, o Rio Ave deu-me experiência de Liga. Hoje sou melhor pessoa e melhor jogador. Quero agora mostrar trabalho e dar o melhor de mim", salientou.