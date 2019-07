Benfica anuncia saída de João Félix para o Atlético de Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:02, atualizado às 19:31 Facebook

O Benfica oficializou, esta quarta-feira, a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid em comunicado à CMVM. Colchoneros já deram as boas vindas ao jogador português.

É oficial. Depois de uma boa época ao serviço do Benfica, João Félix assinou pelo Atlético de Madrid. Em comunicado à CMVM, os encarnados anunciaram a transferência do jogador por 126 milhões de euros.

Segundo a mesma nota, os colchoneros pagarão, a pronto, 30 milhões de euros, sendo que o Benfica "efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de 6 milhões de euros", recebendo, desta forma, os 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do atleta.

João Félix, de 19 anos, torna-se o jogador português mais caro de sempre e a maior compra do Atlético de Madrid. Na época passada, o internacional português, que disputou 43 jogos e marcou 20 golos, conquistou o título nacional pelo Benfica e somou a primeira internacionalização por Portugal no jogo frente à Suíça, a contar para as meias-finais da Liga das Nações.

O clube encarnado já deixou uma mensagem de agradecimento ao jogador e colchoneros deram as boas-vindas ao atleta.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Club Atlético de Madrid, SAD para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira pelo montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros).

Mais se informa que o Club Atlético de Madrid, SAD pagará a pronto um valor de € 30.000.000 (trinta milhões de euros) e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes € 96.000.000 (noventa e seis milhões de euros), sendo os custos financeiros associados a esta operação de € 6.000.000 (seis milhões de euros).

Desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros) no momento da transferência do jogador. Por último, de referir que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a € 12.000.000 (doze milhões de euros) e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado.