Benfica anuncia saída do treinador de futebol feminino

João Marques conquistou a Taça de Portugal e levou as águias à primeira divisão, mas não vai renovar o contrato.

João Marques não será o treinador do Benfica na época de estreia das águias no principal escalão do futebol feminino. Contratado no início da temporada passada, o técnico não renovará o contrato, depois de ter conseguido a subida de divisão e a conquista da Taça de Portugal.

"O profissional João Marques fica ligado a uma temporada verdadeiramente histórica, num ano de grande investimento do SL Benfica na equipa de futebol feminino, com visível impacto desportivo e mediático.

É um marcante registo de vitórias aquele a que fica associado o treinador nesta primeira época de sempre do Benfica no futebol feminino. O Clube enaltece e agradece o papel ativo de João Marques num percurso de sucesso partilhado com a equipa técnica e com todas as futebolistas que integraram em 2018/19 o grupo de trabalho", lê-se no comunicado do Benfica.

O clube adianta que "o próximo treinador será anunciado em breve, transitando da anterior equipa técnica o adjunto Valter Pinheiro e Paulo Silva, técnico de guarda-redes".