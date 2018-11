Benfica apela a adeptos que não usem pirotecnia

Hoje às 16:54 Facebook

O clube emitiu, esta segunda-feira, um comunicado, onde pede que os simpatizantes não usem tochas ou outros materiais idênticos, admitindo que se tal voltar a acontecer o Estádio da Luz pode vir a ser interditado.

O Benfica começa por agradecer o "notável e incansável apoio" dos adeptos, antes de fazer um pedido: "É responsabilidade de todos e cada um de nós evitarmos que o Estádio da Luz seja interditado pelo uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos", pode ler-se no documento publicado na internet.

"O uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos, com o Moreirense na Luz e na recente deslocação a Tondela, levou a uma condenação e à aplicação de uma multa em 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica. Qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz", acrescentam os responsáveis benfiquistas.

Recorde-se que também na Europa o clube já foi alvo de uma penalização, com pena suspensa, por parte da UEFA, devido aos incidentes ocorridos com o Atlético de Madrid. Esta terça-feira, a equipa de Rui Vitória joga em Munique, com o Bayern, em duelo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Tal como o JN avançou, o Benfica arrisca jogar à porta fechada no Estádio da Luz caso haja nova paragem (interrupção ou atraso) num jogo na presente época, devido ao arremesso de objetos para o relvado, provenientes de adeptos encarnados.

A última sanção do Conselho de Disciplina (CD), referente ao encontro com o Tondela, já puniu as águias numa lógica de comportamento "reincidente" - três tochas provocaram a interrupção do embate durante minuto e meio -, e deixou-as à beira de um cenário mais grave.