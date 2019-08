Benfica aposta nos jovens e F. C. Porto está mais português

Nuno A. Amaral Hoje às 13:32 Facebook

Mesmo à terceira jornada, numa fase ainda muito precoce da época, todos os pormenores contam num duelo entre Benfica e F. C. Porto, que se defrontam já depois de amanhã, no Estádio da Luz (19.45 horas).

Na radiografia feita às duas equipas, conclui-se que as águias têm um plantel mais jovem (média de 23,5 anos) do que os dragões (média de 25,3 anos) e com mais jogadores portugueses: 16 contra 11 (André Almeida, Pedro Álvaro, Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Nuno Tavares, João Ferreira, Chiquinho, Tiago Dantas, Florentino, Gedson, Pizzi, Nuno Santos, David Tavares, Rafa e Jota no Benfica; Diogo Costa, Tomás Esteves, Pepe, Diogo Leite, Manafá, Bruno Costa, Romário Baró, Danilo, Sérgio Oliveira e Fábio Silva no F. C. Porto).