Benfica arranca época a meio gás

O Benfica iniciou esta segunda-feira a pré-época 2019/20 ainda com o plantel a meio gás, num dia agendado para exames médicos e testes físicos entre o centro de estágios do Seixal e o Estádio da Luz.

Os reforços Caio Lucas, ex-avançado brasileiro do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e Jhonder Cádiz, ex-Vitória de Setúbal, foram dos primeiros a chegar, pouco depois do treinador Bruno Lage.

Neste primeiro dia, o grupo está ainda desfalcado de Pizzi, Rúben Dias, Rafa, Fejsa, Seferovic, Samaris e Vlachodimos, internacionais que estiveram ao serviço das seleções e que se apresentam apenas na sexta-feira.

João Félix, que também esteve na Liga das Nações a representar Portugal e foi outro dos ausentes, não é mencionado pelo Benfica entre os jogadores autorizados a apresentarem-se mais tarde, num momento em que tem uma proposta para sair do clube.

O Benfica já comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que analisa uma oferta de 126 milhões de euros pelo jogador, apresentada pelo Atlético de Madrid.

Fora deste início está também o sérvio Zivkovic, que tem chegada prevista apenas em 14 de julho, depois de ter estado no Europeu de sub-21.

O Benfica já confirmou que contará na pré-época no plantel principal com cinco jogadores da formação: os defesas Pedro Álvaro e Nuno Tavares, e os médios David Tavares, Tiago Dantas e Nuno Santos.

O grupo encarnado inicia os treinos na quarta-feira, com sessões bidiárias, e no sábado, um dia após a chegada dos internacionais, está previsto um treino matinal aberto ao público, no centro de estágios do Seixal.

Esta segunda-feira, entre o Seixal e a Luz, fizeram exames médicos e testes físicos 23 jogadores: Cádiz, Jota, Krovinovic, Nuno Tavares, Pedro Álvaro, Salvio, Svilar, Tiago Dantas, Tyronne Ebuehi, André Almeida, Yuri Ribeiro, Zlobin, Caio Lucas, Cervi, Nuno Santos, Taarabt, Ferro, David Tavares, Conti, Florentino, Gabriel, Grimaldo e Jardel.

A equipa, que parte a 15 de julho para uma digressão aos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup, tem antes um jogo de apresentação aos sócios no Estádio da Luz, em 10 de julho, com os belgas do Anderlecht.

Três dias depois, a 13 de julho, terá novo jogo particular, em Coimbra, com a Académica.

Na International Champions Cup, defrontará os mexicanos do Chivas, em 20 de julho (21 horas em Lisboa), em Santa Clara, com a Fiorentina a 24 de julho (01:00 de 25 de julho em Lisboa), em Harrison, e com o AC Milan em 28 de julho (20 horas em Lisboa), em Foxborough.

O arranque oficial da época acontecerá a 4 de agosto, no Estádio Algarve, na Supertaça diante do Sporting, vencedor da Taça de Portugal.

Plantel provisório do Benfica para 2019/20:

Guarda-redes: Vlachodimos, Mile Svilar e Ivan Zlobin.

Defesas: Conti, Pedro Álvaro (ex-formação), Tyronne Ebuehi, André Almeida, Yuri Ribeiro, Nuno Tavares (ex-formação), Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Jardel.

Médios: Krovinovic, Fejsa, Pizzi, Samaris, Tiago Dantas (ex-formação), David Tavares (ex-formação), Florentino, Gabriel, Nuno Santos (ex-formação), Gedson Fernandes, Zivkovic e Taarabt.

Avançados: Cádiz (ex-Vitória de Setúbal), Caio Lucas (ex-Al Ain, Emirados Árabes Unidos), Salvio, Rafa, Cervi, Jota, Jonas e Seferovic.