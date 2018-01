Benfica bate Chaves e aproxima-se do Sporting

Ontem às 20:08 Facebook

Águias não facilitaram, ganharam por 3-0, e reduziram a distância pontual para o Sporting, ficando a apenas um ponto dos leões.

Impedido de perder pontos, o Benfica entrou a mandar no jogo e precisou de apenas 13 minutos para quebrar com a resistência do Chaves. Jonas, com um remate indefensável à entrada da área, desatou o nó e embalou os encarnados para a vitória, aos 13 minutos. Seis minutos depois, o brasileiro bisou, a passe de Salvio, e assinou o 2-0.

Com dois golos de vantagem, o Benfica continuou a dominar o jogo, perante um Chaves incapaz de apresentar soluções para inverter o rumo dos acontecimentos.

A segunda parte começou, praticamente, com o terceiro golo do Benfica. Aos 47 minutos, Pizzi concluiu uma jogada coletiva com um remate à entrada da área e sentenciou, definitivamente, a partida. Até ao final, o Benfica controlou e esteve sempre mais perto de marcar do que o Chaves de reduzir a desvantagem. Aos 89 minutos, Krovinovic lesionou-se no joelho direito e não voltou ao relvado.