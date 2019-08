Benfica cede Pedro Pereira ao Bristol

Hoje às 14:36 Facebook

O lateral direito Pedro Pereira, 21 anos, vai continuar a ser emprestado pelo Benfica na época 2019/20, anunciou esta quarta-feira o clube no site oficial. Depois de ter jogado nos italianos do Génova, segue-se o Championship, pelos ingleses do Bristol.

Neste mesmo dia, as águias revelaram, também, ter prolongado contrato até 2024 com o avançado Gonçalo Ramos, de 18 anos, que esteve em destaque no Europeu de sub-19 realizado em julho.

Braga: Fora das opções do treinador Ricardo Sá Pinto, o médio brasileiro Eduardo Teixeira, de 26 anos, que tem contrato até 2023, foi emprestado aos gregos do Xanthi, que terminaram na 12.ª posição o campeonato da época anterior.

V. Setúbal: Os sadinos renovaram com o médio Rodrigo Mathiola, 21 anos, que esta época foi promovido à equipa principal, depois de ter representado em 2018/19 os sub-23. A cláusula de rescisão do brasileiro ficou fixada nos 15 milhões de euros.

Famalicão: A equipa minhota está negociar com os espanhóis do Valência a cedência, por empréstimo, do médio sérvio Uros Racic, de 21 anos, que também é pretendido por outros clubes.

Besiktas: O defesa espanhol Victor Ruiz foi contratado pelo emblema turco ao Villarreal, de Espanha, tendo assinado vínculo por três épocas. O jogador, de 30 anos, fez a formação no Barcelona, tendo passado também pelo Valência.

Arsenal: O defesa Carl Jenkinson, de 27 anos, está de saída dos "gunners", após oito temporadas, para representar o Nottingham Forest, que disputa o Championship.