Benfica com quatro novidades em Zagreb

Bruno Lage faz quatro alterações, no onze inicial do Benfica, no jogo desta quinta-feira (17.55 horas, SIC), em Zagreb, frente ao Dínamo, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Corchia, Florentino, Gedson e Krovinovic são as novidades.

Em comparação com o encontro do último sábado no Estádio do Dragão, que permitiu à equipa encarnada vencer por 2-1 o F. C. Porto e assumir a liderança isolada da Liga, o técnico das águias promove as entradas no onze inicial de Corchia, Florentino, Gedson e Krovinovic, em detrimento de André Almeida, Samaris, Pizzi e Rafa.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos; Corchia, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Krovinovic, Gedson, João Félix e Seferovic