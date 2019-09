Benfica com surpresa na lista da Champions

Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A inclusão de Chiquinho, médio ofensivo lesionado, é a grande novidade da lista de 24 jogadores do Benfica inscritos para alinhar na fase de Grupos da Liga dos Campeões, rol divulgado esta quarta-feira pela UEFA.

A surpresa deriva de o jogador se encontrar a recuperar de lesão com um período de recuperação de quatro meses, estimativa que impossibilitaria a participação nesta primeira fase, que termina em dezembro. A inclusão do atleta pode sugerir à partida que os responsáveis ainda acalentam a esperança de o jogador poder regressar mais cedo do que o inicialmente projetado: janeiro de 2020.

O lote dos elementos disponíveis para a prova ascende a 38 atletas, face aos elementos da formação inscritos na Lista B. Zenit (Rússia), Lyon (França) e Leipzig (Alemanha) são os adversários dos encarnados no Grupo G.

Lista A Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos;

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Ebuehi, Jardel, André Almeida e Ferro;

Médios: Fejsa, Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Taarabt, Florentino e Gedson;

Avançados: Caio Lucas, Raúl de Tomás, Cervi, Seferovic, Zivkovic, Rafa e Vinícius.



Lista B: Guarda-redes: Svilar, Celton Biai e Fábio Duarte;

Defesas: Nuno Tavares, Kalaica, João Ferreira, Tomás Tavares e Pedro Álvaro;

Médios: Rafael Brito, Tiago Dantas, Gonçalo Ramos e David Tavares;

Avançados: Jota e Nuno Santos.