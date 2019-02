Benfica com uma novidade na lista de convocados

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias já divulgaram a lista de convocados para o encontro de quarta-feira, frente ao Sporting, no Estádio da Luz, a contar para a primeira mão da Taça de Portugal.

Tal como confirmado na conferência de imprensa, Bruno Lage deixou de fora Jonas e Fejsa, ainda com problemas físicos. Sem poder contar com Vlachodimos, expulso no dérbi de domingo, em Alvalade, o treinador dos encarnados chamou Zlobin, habitual guarda-redes da equipa B das águias.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Svilar e Zlobin;

Defesas: Ferro, Jardel, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo;

Médios: Krovinovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson, Rafa, Cervi e Salvio;

Avançados: Seferovic, Jota e João Félix.

Depois de uma vitória (4-2) encarnada no domingo, para a Liga, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se quarta-feira, desta vez para a Taça de Portugal. O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas.