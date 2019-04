Benfica confirma valores da venda de Jiménez

Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica oficializou esta quinta-feira a transferência de Raúl Jiménez para o Wolverhampton, a título definitivo, por 38 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD encarnada informa que o clube inglês exerceu a opção de compra dos direitos do avançado mexicano, fixada nos 38 milhões.

A este montante acresce os três milhões pagos pelo empréstimo do jogador até final desta temporada.

Comunicado:

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited exerceu a opção de compra para a aquisição a título definitivo dos direitos do jogador Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, por um montante de €ª38.000.000 (trinta e oito milhões de euros).

Conforme referido no comunicado de 12 de junho de 2018, este montante acresce ao valor de € 3.000.000 (três milhões de euros) pago pelo empréstimo do referido jogador até ao final da época desportiva 2018/2019.

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD

Lisboa, 4 de abril de 2019