Benfica conquista título de Juniores A

O Benfica sagrou-se, esta tarde, campeão nacional de Juniores A da 1.ª Divisão Nacional, ao vencer o Leixões, por 3-1, somando o 24.º troféu da categoria.

As águias precisavam apenas de um empate para fazerem a festa, após o Braga ter perdido de manhã com o Sporting (2-1), mas fizeram jus ao favoritismo e não deram hipóteses aos leixonenses. Miguel Nóbrega, João Félix (penálti) e Umaro Embaló deram expressão ao domínio benfiquista. Vasco Almeida ainda reduziu para os matosinhenses, mas no final a festa foi dos locais.