Benfica contesta arbitragem no jogo com o Braga

Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Através do site oficial, as águias criticaram o "lamentável desempenho" da árbitra Sophia Rosa e anunciaram uma exposição à FPF.

O Benfica vai apresentar uma exposição e um protesto formal junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Conselho de Arbitragem pelo "lamentável desempenho" da árbitra do Benfica-Sporting de Braga, da Taça de Portugal feminina.

O Sporting de Braga venceu o Benfica por 1-2, em jogo da primeira mão das meias-finais, que foi arbitrado por Sophia Rosa.

"Sendo o Benfica uma instituição responsável, onde a autoexigência é atitude normal e desejável, não se pretende com esta iniciativa 'apagar' eventuais erros próprios, mas sobretudo, exigir nas instâncias próprias que haja uma análise e avaliação frias do desempenho da equipa de arbitragem, que infelizmente e notoriamente cometeu diversos erros com influência direta no resultado final", lê-se na nota do clube.

As águias acrescentam que "o investimento e a aposta feita pelos clubes nesta vertente da modalidade que mais paixões e atenções atrai em Portugal, exige que sejam garantidas, desde já, condições de qualidade, critério e isenção das arbitragens nas competições femininas".