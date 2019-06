Benfica contrata no distrital e Ronaldo tem novo colega

Hoje às 13:20 Facebook

João Borges, avançado brasileiro de 19 anos, foi contratado pelos águias ao Berço SC, clube que esta época foi promovido da AF Braga. Juventus, Manchester City e Atlético de Madrid movimentam-se por reforços.

Benfica:As águias anunciaram esta terça-feira a contratação de João Borges, avançado brasileiro que na época passada representou o Berço Sport Clube, clube recém-promovido ao Campeonato de Portugal. Aos 19 anos, João Borges dá o salto na carreira e na Luz deve ser integrado na equipa de sub-23.

F. C. Porto: Amine Karraoui, em fim de contrato com o Montpellier, é alvo dos dragões. De acordo com alguma imprensa francesa, o avançado, de 20 anos, também é cobiçado pelo Nimes e se chegar ao F. C. Porto é para ser integrado na equipa B dos portistas.

Juventus: Adrien Rabiot vai ser companheiro de Cristiano Ronaldo, de acordo com o "El Chiringuito". A notícia refere que o médio francês, em final de contrato com o Paris Saint-Germain, já tem tudo acertado para rumar a Turim e vai ter um salário anual de sete milhões de euros.

Atlético de Madrid: Marcos Llorente está a um passo de trocar o Real Madrid pelo rival da capital espanhola. A "Marca" adianta que o médio será o substituto de Rodri e que a transferência rondará os 40 milhões de euros.

Liverpool: O jornal "Il Mattino" noticia que o Liverpool está interessado em assegurar a contratação do central do Nápoles Koulibaly. A ideia dos "reds" é garantirem um reforço de peso para formar dupla com Van Dijk. Koulibaly está avaliado em cerca de 100 milhões de euros.

Manchester City: Rodri, médio do Atlético de Madrid, está a caminho do Manchester City para ser colega de equipa de Bernardo Silva. De acordo com a "Marca", o internacional espanhol já comunicou ao clube a vontade de rumar a Inglaterra, num negócio que renderá 70 milhões aos "colchoneros".

Bayern Munique: O convite era tentador, mas um salário anual de 25 milhões de euros foi pouco para convencer Thomas Muller a mudar-se para o futebol chinês. O "Bild" refere que o avançado do Bayern Munique não está interessado num campeonato em "part-time".

Borussia Dortmund: O treinador Lucien Favre prolongou a ligação ao clube por mais uma temporada. O novo contrato é válido até junho de 2021 e premeia o bom trabalho do técnico suíço na época passada, em que deixou o título fugir para o Bayern na última jornada do campeonato.