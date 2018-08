Benfica critica arbitragens: "Jogo sujo. Campeonato sujo"

Sofia Esteves Teixeira 06 Maio 2018 às 00:13 Facebook

No final do empate (0-0) frente ao Sporting e que deu o título de campeão nacional ao F. C. Porto, o Benfica deixou duras críticas à arbitragem de Carlos Xistra.

O clube da Luz, através do Twitter da Direção de Comunicação, deixou críticas à arbitragem de Carlos Xistra e Hugo Miguel (VAR) durante o encontro frente aos leões, em Alvalade.

"Jogo sujo. Campeonato sujo. Uma arbitragem que envergonha o futebol: penáltis e faltas perdoados culminando numa falta inventada para anular o golo limpo de Raúl. E porquê é que o vídeoárbitro Hugo Miguel tal como na Luz não vê os lances? Como será a última jornada?", rematou.